سيناريو مجنون يقود ليفركوزن لهزيمة دورتموند برباعية

تلقى بوروسيا دورتموند خسارة بسيناريو مثير خارج أرضه على يد باير ليفركوزن (3-4)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني.



أهداف ليفركوزن جاءت عن طريق كيفن فولاند "ثنائية"، ليون بايلي ولارس بيندر في الدقائق 20، 43، 81 و82، بينما سجل لدورتموند ماتس هوميلز، إيمري تشان ورافائيل جيريرو في الدقائق 22، 33 و65.



الخسارة جمدت رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث، بينما قفز ليفركوزن للمركز الخامس بعد وصوله للنقطة 37.



وفي مباراة أخرى أهدر شالكه فرصة تضييق الخناق على بوروسيا مونشنغلادباخ، واكتفى بالتعادل مع ضيفه بادربورن متذيل الترتيب 1-1.



وبعد شوط أول متواضع، ارتقى المستوى في الثاني، وافتتح التركي الشاب أحمد كوتوجو (19 عاماً)، المولود في غلزنكيرشن، التسجيل لشالكه بعد سبع دقائق من نزوله بتسديدة أرضية متقنة من داخل المنطقة (63).



ومع واقي الرأس الذي يرتديه، ارتقى الألباني البديل كلاوس غياسولا وعكس برأسه ركنية انفجرت في قلب مرمى الحارس الكسندر نوبل معادلاً النتيجة (81).



ورفع "الأزرق الملكي" رصيده إلى 35 نقطة، بفارق أربع عن مونشنغلادباخ الذي يستقبل كولن الثالث عشر الأحد.



وفي مواجهة بين طامحين للتأهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فاز فرايبورغ الثامن على ضيفه هوفنهايم السابع بهدف لوكا فالدشميدت (40 من ركلة جزاء).



وقلص فرايبورغ (32 نقطة) الفارق إلى نقطة مع هوفنهايم الذي عجز عن تحقيق فوزه الخامس في ست مباريات.



وعاد هرتا برلين مع مدربه الطامح يورغن كلينسمان إلى نتائجه المتواضعة بخسارته على أرضه أمام ماينتس المهدد بالهبوط 1-3.



سجل لماينتس الجناح الدولي السويدي روبين كوايزن ثلاثية "هاتريك" (17 و81 و90+4 من ركلة جزاء).



وحتى هدف برلين الذي طرد له ماريوس وولف (88)، جاء بنيران صديقة للهولندي جيفري بروما (84).



تابع فيردر بريمن غرقه في الدوري بخسارته السابعة في آخر ثماني مباريات أمام ضيفه أونيون برلين صفر-2. سجل للفائز ماريوس بولتر (52 و72)، ليتراجع بريمن العريق إلى وصافة القاع.



واستفاد فورتونا دوسلدورف من خسارة بريمن وارتقى إلى المركز السادس عشر بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ 1-1.



افتتح ماتياس تسيمرمان التسجيل لدوسلدورف (13)، ثم عادل المضيف عبر السويسري ريناتو ستيفن (50)، برغم طرد الكرواتي مارين بونغراتشيتش لاعب فولفسبورغ (48).





المصدر: وكالات