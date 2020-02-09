رياضة | موعد مباراة الرجاء اليوم| مشاهدة مباراة الرجاء ضد مولودية الجزائر اليوم 9فبراير بكأس زايد للأندية العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الرجاء اليوم| مشاهدة مباراة الرجاء ضد مولودية الجزائر اليوم 9فبراير بكأس زايد للأندية العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم العربية اليوم مباراة قوية تجمع بين فريقي الرجاء المغربي ومولودية الجزائر ضمن مباريات إياب دور ال 8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

موعد مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر فى ربع نهائي البطولة العربية

تقام مباراة الإياب بين الرجاء المغربي ومولودية الحزائر اليوم الأحد فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولي.وكان لقاء الذهاب أقيم بالجزائر وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مما يجعل مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس معقل الرجاء اليوم هامة للغاية لحسم الصعود لنصف نهائي البطولة العربية الرجاء و مولدية الجزائر الساعة 9 علي قناة 2