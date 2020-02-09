رياضة | موعد مباراة إنتر ضد ميلان اليوم | مشاهدة مباراة الإنتر وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي 9 فبراير Derby della Madonnina

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يستعد ملعب "جوزيبي مياتزا" لاحتضان ديربي الغضب الإيطالي مساء غد الأحد حيث لقاء الإنتر ضد ميلان في الجولة الـ23 من مسابقة الكالتشيو.

موعد مباراة الإنتر ضد ميلان

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإنتر ضد ميلان والمعروفة بـ"ديربي الغضب" في تمام الساعة الـ9:45 من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة ، وذلك على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل "النيراتزوري".

ترتيب الإنتر وميلان في جدول الدوري الإيطالي

يدخل فريق الإنتر بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي مباراة ديربي الغضب أمام ميلان، في المركز الثاني بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 51 نقطة من 22 جولة ،بينما يحل "الروسونيري" بقيادة ستيفانو بيولي تاسعاً برصيد 32 نقطة.

غيابات الإنتر ضد ميلان والتشكيل المتوقع

ويفتقد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الإنتر العديد من الاعبين المؤثرين في تشكيل "النيراتزوري" للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو، كما سيغيب مارتينيز عن مواجهة ميلان في الديربي بسبب الإيقاف.

ويُتوقع أن يبدأ كونتي بالاعتماد على طريقته المفضلة 3/5/2 والدفع بالمهاجم القوي لوكاكو في الهجوم ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى- مير هاندانوفيتش

خط الدفاع- ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

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خط الوسط- آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس

خط الهجوم- روميلو لوكاكو - سيباستيانو إسبوسيتو.

غيابات الميلان ضد الإنتر والتشكيل المتوقع

وعلى الجانب الآخر يفتقد المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان جهود الثلاثي دوارتي، كورنيتش وبيليا في مباراة القمة المرتقبة ضد الإنتر للإصابة.

ومن الأرجح أن يعتمد المدرب بيولي على طريقة 4/4/2 الذي ظهر ميلان بها مختلفًا في الآونة الأخيرة، ليكون تشكيل الروسونيري الأقرب كالتالي:-

حراسة المرمى:- جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع:-ثيو هيرنانديز - ألسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا

خط الوسط:-هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو

خط الهجوم:-أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4