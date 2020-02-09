رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر 9 فبراير في الدوري الإنجليزي Man City Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر 9 فبراير في الدوري الإنجليزي Man City Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق وست هام يونايتد اليوم الأحد 9 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق وست هام يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعرض لهزيمة قاسية من فريق توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

Advertisements

بينما تعادل فريق وست هام يونايتد مع فريق برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة كان يتقدم بها الفريق اللندني بنتيجة 3-1 في ملعب لندن.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

مانشستر سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2