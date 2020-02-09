رياضة | الجن وعفروتو وغوريلا في قائمة كفر الباجور لمواجهة بطل القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجن وعفروتو وغوريلا في قائمة كفر الباجور لمواجهة بطل القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الواحدة من ظهر اليوم الأحد، مباراة فريق مركز شباب كفر الباجور، بطل المنوفية، مع نظيره فريق مركز شباب بهادة بطل محافظة الدقهلية، على ملعب مركز شباب الجزيرة، ضمن لقاءات دور الـ 16 للنسخة السابعة من بطولة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وإختار الجهاز الفني لفريق كفر الباجور، بقيادة علي الشيخ، 20 لاعباً للقاء وهم :

أيمن فتحي، أحمد صلاح، عبدالحميد البلاط، شعبان محمد، أحمد وجيد، محمد بلال، محمد السيد حماصا، أحمد جمال، شادي ناجي، محمود يحيي، بكرفوزي، أحمد عفرتو، أحمد سري، عمرفوزي، محمود الجن، أحمد سليمان غوريلا، محمد عاطف، محمد مهدي ريعو، علي أيمن، رجب ابوعلي.

وتأهل مركز شباب كفر الباجور من دور الـ 32 عقب فوزه على فريق مركز شباب أبو النمرس بطل الجيزة، بهدفين مقابل هدف، سجلهما علي أيمن، وأحمد سليمان، كما صعد مركز شباب بهادة على حساب بطل البحر الأحمر بهدفين دون رد.