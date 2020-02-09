رياضة | سيد عبد الحفيظ يعلن عن موقف الأهلى من تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يعلن عن موقف الأهلى من تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف النادي الأهلي من تأجيل لقاء القمة المقرر إقامته يوم 24 فبراير القادم فى ختام مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي عن رفض القلعة الحمراء تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "الزمالك فضل التأجيل وله حرية الرأي ولكن نحن نتمسك بالموعد ولنا رأينا"

ويذكر أنوالأهلي سيزاجه نادي الزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات على كأس السوبر المصري.

وكان اتحاد الكرة المصري اعلن اول امس عن إقامة مباراة القكة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري فى موعدها يوم 24 ردًا على الأنباء التى اثيرت حول تاجيل اللقاء.