رياضة | أخبار الزمالك اليوم السبت: الاستغناء عن كريم حسن شحاتة.. سر عودة فرجاني ساسي لقائمة الفريق.. فرمان من مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم السبت: الاستغناء عن كريم حسن شحاتة.. سر عودة فرجاني ساسي لقائمة الفريق.. فرمان من مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الاستغناء عن كريم حسن شحاته وسر عودة فرجاني ساسي وفرمان ناري من مرتضى منصور وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

سر عودة فرجاني ساسي لقائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

اعتذر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريقه عما بدر منه في الأيام الماضية.

وقدم اللاعب اعتذاره للمدير الفني في الساعات الماضية مما دفع المدرب لإعادته لقائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري.

الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حلمي عبدالرازق المستشار القانوني، بتجهيز ملف كامل ومستوفي عن قضية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الرد على الفيفا، بعد شكوى الزمالك والمطالبة بإيقافه.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

فرمان ناري من مرتضى منصور

وجه مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رسالة للاعبيهم بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي في الوقت الحالي والرد على بعض المنتقدين.

وجاء قرار الإدارة على خلفية ما فعله محمد حسن لاعب الوسط والرد على أحد المنتقدين في الأيام الماضية.

عرض سعودي لضم حارس الزمالك

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، حقيقة وصول عرض احتراف لحارس الزمالك محمد أبوجبل من أحد أندية الدوي السعودي.

Advertisements

وقال مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" بالفعل أبوجبل تلقى عرضاً سعودياً في الفترة الأخيرة التي شهدت تألقه بشدة".

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يستغنى عن كريم حسن شحاتة

اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مساء اليوم السبت قراراً قوياً ضد كريم حسن شحاتة مقدم برنامج زملكاوي عبر شاشة قناة النادي الفضائية.

وأثار كريم حسن شحاتة الجدل يوم الخميس الماضي بسبب دفاعه عن هدف الأهلي الثاني في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز .

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي غدا الأحد 9 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.