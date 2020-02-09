رياضة | رسمياً.. الأهلي يخاطب وزير الرياضة واتحاد الكرة لمواجهة صن داونز في ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الأهلي يخاطب وزير الرياضة واتحاد الكرة لمواجهة صن داونز في ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسئولو النادي الأهلي، أنهم سيقومون بمخاطبة كل من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وذلك للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا يوم 29 فبراير الجاري باستاد القاهرة.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا اليوم السبت، أكد فيه أن مخاطبة الجهات المسئولة تأتي في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية.

وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، والشركة الإفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة «تذكرتي» الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي.

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كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال.

يذكر أن علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، قد أكد في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه لا يمانع من استضافة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال، حال موافقة الأمن.