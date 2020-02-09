رياضة | عبد الحفيظ ردًاعلى عضو الزمالك: لم أسعى للانتقال إلى القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ ردًاعلى عضو الزمالك: لم أسعى للانتقال إلى القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد سفر المارد الأحمر للإمارات لمواجهة نادى الزمالك على لقب كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "نسافر يوم 17 فبراير استعدادا لمباراة السوبر على أن نعود بعد المباراة يوم 21 فبراير"

ورد مدير الكرة بالنادي الأهلي على تصريحات المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والذى أكد أن عبدالحفيظ سعي للإنضمام للقلعة البيضاء عندما كان لاعبًا.

وقال مدير الكرة بالأهلي فى تصريحات لبرنامج نمبر وان : "لم أسعى للانتقال إلى نادي الزمالك، احترم المهندس هاني زادة جدا ولكن لم اسعى للانتقال إلى الزمالك"

وأضاف "أي لاعب في الأهلي وهو عنده 19 سنة كل الأندية بتكلموا فمن الطبيعي أن يكون طلبني الزمالك ولكني لم أسعى للانتقال للزمالك ولم أوافق"