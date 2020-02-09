رياضة | فرجاني ساسي يُزين تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يُزين تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط نادي الزمالك، جاهزًا للدخول في تشكيلة الأبيض من جديد أمام الإسماعيلي، وذلك بعد غيابه عن الفوز على حرس الحدود يوم الأربعاء، لأسباب انضباطية.



واستبعد مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، ساسي من تشكيلة المباراة الماضية وسط تقارير حول تعمد غياب اللاعب عن التدريب بعد العودة من أنغولا بعد مباراة ضد بريميرو أوغوستو.

وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي أمير مرتضى منصور للصحافيين: "ساسي من الأعمدة الأساسية للفريق وتم تصفية الأجواء وعاد للتدريبات".

وأضاف: "المباريات المقبلة في غاية الأهمية وتحتاج لوجود كل اللاعبين في أعلى مستوى من الجاهزية".

ومن المتوقع غياب القائد وصانع اللعب محمود عبد الرازق (شيكابالا) عن لقاء الغد بسبب إجهاد عضلي والمدافع محمود حمدي (الونش) للإيقاف ولاعب الوسط أحمد سيد (زيزو) للراحة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر الذي خاض 13 مباراة. Advertisements

وبعد مباراة الإسماعيلي سيلتقي الزمالك مع الترجي التونسي على لقب كأس السوبر الأفريقية يوم الجمعة، ثم يواجه غريمه الأهلي على كأس السوبر المصرية يوم 20 من الشهر الجاري في أبوظبي.