رياضة | الأهلي: ننتظر عرض فلندي لصالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: ننتظر عرض فلندي لصالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتواصل مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، وجميع اللاعبين.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان، والذي يذاع على قناة النهار: "ننتظر عرض لصالح جمعة من أحد الدول التي لم تبدأ فترة قيدها"

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وأكمل مدير الكرة بالأهلي: "ننتظر عرض من فنلندا لصالح جمعة".

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد أكد خروج صالح جمعة من حساباته الفنية، وتمنى له التوفيق مع فريق أخر هذا الموسم.