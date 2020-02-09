رياضة | تليفونات بنى سويف يفتقد جهود لاعبان قبل مواجهة الالمونيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يفتقد جهود لاعبان قبل مواجهة الالمونيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهى الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف استعداداته لمواجهة فريق الالمونيوم التي ستقام في الثانية والنصف من عصر الأحد، فى إطار مباريات الاسبوع الرابع عشر، بملعب الالمونيوم بنجع حمادى .

وتأكد غياب الثنائى مصطفى عبد الرحيم " كشرى " للإصابة بتمزق بالتدريبات الأخيرة بجانب عدم اكتمال شفاء احمد رضا لاعب وسط الفريق السويفي.

وكان تليفونات بنى سويف قد خاض مباراتين وديتين أمام الفيوم وانتهت لصالح التليفونات بهدفين نظيفين فيما خسر الفريق أمام النجوم بنتيجة 2/4 .

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وتعاقد تليفونات بنى سويف مؤخرا مع ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضم أحمد حسن قادما من الشرطة المطروحي، فيما ضم الثنائى محمد كارم لاعب بترول اسيوط، وأحمد شحاته لاعب ابو قير للأسمدة، على سبيل الإعارة .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته، مديرا فنيا، وحمدى فاروق، ورأفت عبد السلام مدربين، وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى، وعصام متولى، وعادل رياض وأشرف محمود، واأيمن محفوظ، جهاز اداري، وخالد مرجان اصابات ملاعب، وعلاج طبيعي، وأحمد شعبان مدير الكرة، وأحمد سعد مشرفا على الكرة .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس بالمجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الألومنيوم، المركز الثاني، برصيد 28 نقطة .