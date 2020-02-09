رياضة | قبل ديربي الغضب .. 3 نجوم يرجحون كفة الإنتر ضد ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ديربي الغضب .. 3 نجوم يرجحون كفة الإنتر ضد ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية والعالمية غداً الأحد صوب ملعب سان سيرو، لمتابعة ديربي الغضب بين الجارين الإنتر وميلان، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويدخل الفريقان القمة بهدف واحد وهو الفوز، حيث يسعى الإنتر للفوز ومواصلة الضعط على المتصدر يوفنتوس، بينما يسعى الروسونيري لمواصلة إنطلاقته الجيدة في الدور الثاني والإقتراب من المربع الذهبي.

ويعول مدرب النيرادزوري أنطونيو كونتي على عدة أسلحة، قد تخول له حسم الديربي المنتظر، نبرزها لكم خلال السطور التالية.

ميلان سكرينيار

يعد قلب الدفاع الدولي القطعة الأبرز في خط دفاع الفريق لهذا الموسم، وسيمثل عقبة كبيرة أمام هجوم الروسونيري خلال المباراة، في ظل المستوى الكبير الذي يقدمه هذا الموسم.

Advertisements

وكفل آداء سكرينيار الرفيع، تضاعف قيمته السوقية لتصل لمبلغ 70 مليون يورو، وجعلته مراقب من كبار الأندية الأوروبية.

كريستيان إيركسين

الصفقة التي طالما حلم بها كونتي خلال الموسم الجاري، اللاعب الذي يمثل حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم.

وبالرغم من أنه مازال في بداياته مع الفريق ويحتاج بعض الوقت للتأقلم على أجواء الكرة الإيطالية، إلا أنه يظل لاعب من الطراز الرفيع وذو قيمة كبيرة، وقد يلعب دوراً حاسماً في الديربي.

روميلو لوكاكو

فك الإنتر الهجومي الآخر وصاحب الأهداف الـ16 خلال الكالتشيو هذا الموسم وصاحب القوة البدنية الرهيبة، وبالتأكيد سيكون الخطر الأكبر على ميلان إذا كان في حالته البدنية والفنية المعهودة.