الامارات | «حربة» تفوز بكأس الثنايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «حربة» تفوز بكأس الثنايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت «حربة» المملوكة إلى سعيد جابر محمد، لقب سباق الثنايا لأبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إذ قام سموّه بتكريم الفائزين بالرموز بعد نهاية الشوط السادس للفترة المسائية التي شهدت إقامة 16 شوطاً.وحصلت «حربة» على كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح بتوقيت 12:13:1 دقيقة. بينما فاز «نايف» المملوك إلى محمد سلطان الكتبي، ببندقية الثنايا الجعدان المفتوح، بعدما سجل زمن 12:15:7 دقيقة. في المقابل، نالت «رغد» المملوكة إلى سعيد راشد الكتبي، كأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للثنايا البكار «إنتاج»، وحصل «مفوّض» لحمدان المهيري، على بندقية الإيذاع الجعدان «للإنتاج».

وفي الفترة الصباحية لهجن أبناء القبائل، تمكنت «السايحة» المملوكة إلى ناصر الخيلي، من حصد لقب الشوط الأول للبكار المحليات للإنتاج، وحصلت «العفريت» لناصر حمد المنصوري، على الشوط الثاني للبكار المهجنات إنتاج. وحسم «شاهين» لراشد الهاجري، الشوط الثالث للجعدان المحليات للإنتاج، وتمكن «شاهين» من إهداء مالكه عتيبة سالم الشامسي، الصدارة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج.

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من جانب آخر، تنطلق اليوم منافسات الثنايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ في ثامن أيام المهرجان، وتشهد 27 شوطاً، بواقع 14 في الفترة الصباحية و13 في المساء.

في المقابل، شهدت منصّة ميدان المرموم فعاليات مزاد الهجن العربية، الذي أقامته المجموعة العلمية المتقدمة، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن. وحصل كاسب بن سالم المسافري، على ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب «أبوالأبيض» وأمها «غرام» مقابل 800 ألف درهم، وحصل راشد المري، على ملكية البكرة من الأب «ناصي المختبر» والأم «منذرة» مقابل 700 ألف درهم.

وتمكن المسافري من الظفر بالبكرة من الأب «مغادر المختبر» والأم «النداوية بنت بطاش» مقابل 600 ألف درهم.