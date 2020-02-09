الامارات | الكولومبي بايز والسلوفينية بلازا بطلا «هيرو دبي - حتا» للدراجات الجبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبي بايز والسلوفينية بلازا بطلا «هيرو دبي - حتا» للدراجات الجبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز، والسلوفينية بلازا بيانتاريك بلقب النسخة الأولى من بطولة «هيرو دبي حتا» التي أقيمت لأول مرة في المنطقة، وتعد الجولة الأولى من سلسلة «هيرو العالمية للدراجات الهوائية الجبلية 2020»، والمدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

واستضافت منطقة حتا منافسات البطولة صباح أول من أمس، ونظمتها «إكس دبي»، تحت رعاية مراس، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وشارك فيها أكثر من 400 دراج من 50 دولة. وانطلق السباق من وادي حتا بحديقة دبي الوطنية، واستمتع الدراجون بالأجواء الخلابة والطقس الصافي وسط الجبال التي زادت من حماسة السباق.

وتضمن سباق المحترفين مسارين: الأول شارك فيه نخبة من أبطال العالم من الذكور والإناث، وسلكوا طريقاً بطول 60 كيلومتراً، وتسلقوا منحنيات بارتفاع 1600 متر، والمسار الثاني امتد على مسافة 30 كيلومتراً ومنحنيات بارتفاع 800 متر، كما تضمنت البطولة إقامة سباق للهواة وسباق للأطفال.

وفاز ليوناردو بايز من فريق جيانت بولي ميديكال بالمركز الأول في سباق المحترفين، بعدما أنهى السباق في زمن ساعتين و7 دقائق، و29 ثانية، و6 أجزاء من الثانية، فيما جاء ثانياً الدراج الإستوني بروس بيتر من فريق (ام تي بي برو)، بعدما أنهى السباق متأخراً عن بايز بأربع دقائق و28 ثانية فقط، وحل التشيكي هينك كرستيان من (فيوتشر سايكلنغ) في المركز الثالث.

Advertisements

وفي سباق المحترفين للسيدات فازت السلوفينية بلازا بيانتاريك من فريق بيانتاتم بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن ساعتين و35 دقيقة و6 أجزاء من الثانية، تلتها الليتوانية سوزانا كاتازينا من فريق ام تي بي برو، وحلت الإيرانية بارتوزار فارناك في المركز الثالث.

وفي سباق 30 كيلومتراً فاز جان برادلي دي ليون من فريق ولفيز بايك شوب بالمركز الأول، تلاه ألبرت باكتول من فريق العين إم تي بي في المركز الثاني، ثم شانون أوكونور من فريق دبي الإمارات في المركز الثالث. أما على مستوى الفئة نفسها للسيدات، فقد فازت أودري تروشي، تلتها سوني سكافلر، وجاءت أيرين كوندي في المركز الثالث. وتعد بطولة هيرو السباق الأصعب في العالم، وكانت بداية تأسيس هذه البطولة منذ 10 سنوات في إيطاليا، وهي المرة الأولى التي يتم تنظيمها في الشرق الأوسط من خلال الجولة الافتتاحية في حتا، وهي عبارة عن سلسلة عالمية مكونة من ثلاث جولات، وستكون الثانية في إيطاليا في شهر يونيو، ثم المحطة الثالثة في تايلاند في أكتوبر 2020.

المرحلة الثانية للبطولة تقام في إيطاليا، والثالثة في تايلاند.

البطولة أقيمت للمرة الأولى بالشرق الأوسط.