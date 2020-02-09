الامارات | إسماعيل مطر: الوحدة يتعامل بشكل مثالي مع ضغط المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل مطر: الوحدة يتعامل بشكل مثالي مع ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، إن الجهازين الفني والطبي في النادي يبذلان جهوداً كبيره حتى يتفادى اللاعبون الإرهاق، جراء خوض الفريق مباراة رسمية كل أربعة أيام. وأضاف مطر في تصريح صحافي: «الأجواء داخل قلعة أصحاب السعادة تسير بشكل إيجابي، ما انعكس بصورة كبيرة على النتائج في الدوري، ويحسب للطاقم الفني عملية التدوير التي يقوم بها أثناء المباريات بشكل لا يُصيب اللاعبين بالإرهاق، وكذلك بما يحفظ عملية الاتزان الفني للفريق داخل أرضية الملعب».

وأضاف: «الوحدة يتعامل بشكل مثالي مع ضغط المباريات، ويجب على كل اللاعبين أن يساعدوا الطاقمين الفني والطبي، في جهودهما لتفادي إصابة الفريق بالإجهاد، في ما يتعلق بعملية التغذية والراحة، العملية مشتركة بين الأطراف الثلاثة».

وتابع: «هناك أشياء يقوم بها الجهاز الفني للتعامل مع ضغط المباريات، منها راحة اللاعبين، وتفادي الحمل البدني أثناء التدريبات بسبب ضيق الوقت».

وأوضح: «الأمر المهم أن الفريق مع أي تشكيلة، نجح بدرجة كبيرة في الحفاظ على توازنه داخل أرضية الملعب، وحقق نتائج مميزة في الفترة الأخيرة، وأصبحت له شخصية، وهذا أمر يعطينا دافعاً كبيراً في كل مباراة، وقد بدأت ثمار اندماج اللاعبين الجدد تظهر».

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من ناحية أخرى، ينهى الوحدة، مساء اليوم، تحضيراته للقاء الأهلي السعودي في افتتاح مبارياته بأبطال أسيا، التي تقام، غداً، على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وسيحسم الجهاز الفني، من خلال المران، موقف الظهير الأيمن محمد برغش، الذي غاب عن لقاء بني ياس بداعي الإصابة. كما يُعقد، اليوم، الاجتماع الفني بين الفريقين، بجانب المؤتمرين الصحافيين لمدرب الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، ومدرب الأهلي السعودي غورس.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي إدارة المباراة إلى طاقم التحكيم العماني، المكون من الدولي أحمد الكاف ومساعديه أبوبكر العمري وراشد الغيثي.

قائد الوحدة أشاد بعملية تدوير اللاعبين التي يقوم بها المدرب الإسباني خيمينيز.