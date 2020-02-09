الامارات | الاستحواذ والهجوم الشامل قوّتا العين في آخر 4 مباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن الاستحواذ والهجوم الشامل قوّتا العين في آخر 4 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقت جماهير العين راضية عن أداء فريقها عقب نهاية مواجهة الشارقة في الجولة 16 رغم انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وابتعاد الفريق عن دائرة المنافسة في لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد تدحرجه للمركز الخامس، عقب دخول فريق الوحدة طرفاً في سباق المنافسة، وهي المرة الأولى منذ بداية الموسم التي تخرج فيها الجماهير راضية عن الأداء رغم عدم الفوز، فالجماهير ذاتها كانت تخرج في بعض المباريات وهي غير راضية عن الفريق رغم انتصاره.

وتعود حالة الرضا الجماهيري عن «الزعيم» نظراً للأداء المميز الذي قدمه الفريق على مدار شوطي اللقاء، ليواصل بذلك إظهار شخصيته القوية تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي بيدرو إيمانويل، بعد المستويات التي قدمها أمام خورفكان والوصل في الدوري، وبنيودكور الاوزبكي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.

وبينت الإحصائية الرسمية الصادرة عن رابطة دوري المحترفين أن فريق العين فعل كل شيء خلال اللقاء بينما اكتفى ضيفه بتحقيق مبتغاه بتسجيل هدف في الدقيقة الثانية، فعلى الجانب الهجومي سدد لاعبو «الزعيم» 29 تسديدة على مدار الشوطين، من بينها 20 من داخل منطقة الجزاء وتسعة من الخارج، وتألق حارس الشارقة عادل الحوسني وتصدى لسبع كرات خطرة، بينما استقبلت شباكه هدفاً واحداً.

وبلغت نسبة الاستحواذ على الكرة لصالح العين 74.1% مقابل 25.9% للشارقة، وتبادل لاعبو «الزعيم» الكرة في ما بينهم بـ482 تمريرة، من بينها 59 كإرسال طويل، وبلغت نسبة نجاح التمريرات في نصف ملعب الشارقة 75.3%، كما قاموا بـ86 تمريرة عرضية مقابل 13 للضيوف، وحصل أصحاب الأرض على 15 ركلة ركنية مقابل أربع ركنيات فقط لـ«الملك».

وأثنى مدرب العين بيدرو على الأداء الذي قدمه لاعبوه على مدار الشوطين، وقال إنه على الرغم من محاولات الشارقة إضاعة الوقت منذ تسجيله هدف التقدم في الدقيقة الثانية فإن لاعبي العين قدموا كرة قدم حقيقية ورائعة، لأن فريقه سيطر على مجريات اللقاء بنسبة 74.1%، وسدد 29 مرة على مرمى المنافس وحصل على 15 ركلة ركنية.

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن الأداء الذي قدمه العين خلال المباراة ليس لبيدرو إيمانويل، بل هو للعين النادي الكبير بنجومه وجماهيره، لافتاً إلى ان لاعبيه لايزالون مطالبين بتقديم أفضل ما لديهم في جميع المباريات التي سيخوضونها، وفي المنافسات جميعها دون استثناء.

وأوضح بيدرو أن أجواء ملعب هزاع بن زايد كانت رائعة جداً خلال المواجهة بالحضور الحاشد والدعم المتواصل. وأضاف: «سنستمر في تقديم الأفضل دائماً، وينتظرنا لقاء مهم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال آسيا، أتوقع أن يكون الحضور كبيراً أيضاً ونعيش أجواء مماثلة للتي شاهدناها في مباراة الشارقة».

العنبري: التعادل عادل

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قال مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 التي انتهت عليها مباراتهم أمام العين تعتبر عادلة، وإن كلا الطرفين قدما مجهوداً جيداً خلال المواجهة، لافتاً إلى أن «الملك» كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني، بينما استطاع أصحاب الأرض العودة في الشوط الثاني.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «المستوى الذي قدمه العين في الشوط الثاني استحق عليه الحصول على نتيجة التعادل، بالنسبة لنا لم نكن موفقين في الاحتفاظ بالكرة، وهو ما أعطى الأفضلية لمنافسنا، الجانب الإيجابي في المباراة هو أننا لم نخسر».

جوجاك يرتدي القميص رقم 10 في العين

قال لاعب العين الجديد، المجري جوجاك، في أول تصريح له بعد انتقاله لصفوف «الزعيم» أمس، إن جمهور العين هو الأفضل في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال جوجاك الذي ارتدى سابقاً قميص ناديي اتحاد كلباء والوحدة، في مقطع فيديو عبر حساب النادي في «سناب شات» أمس: «أنا سعيد باللعب بجوار أفضل جمهور في الإمارات، والمرجح أن يكون كذلك في القارة الآسيوية».

وكان نادي العين أعلن عن تعاقده مع اللاعب قادماً من اتحاد كلباء دون تحديد المدة الزمنية التي سيكون فيها لاعباً في الفريق، بينما قرر منحه القميص رقم 10 الذي كان آخر ما يرتديه اللاعب البرتغالي روبن روبيرو.

وسيعزز جوجاك كتيبة العين في المنافسات المحلية فقط «دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة»، فيما سيغيب عن صرف الفريق في دوري أبطال آسيا نظراً لانتهاء المدة الزمنية الخاصة بقيد اللاعبين في السجلات الآسيوية.