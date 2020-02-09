الامارات | «غنتوت» يحرز لقب كأس دبي الفضية للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «غنتوت» يحرز لقب كأس دبي الفضية للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق غنتوت لقب كأس دبي الفضية للبولو 2020، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه في المباراة الختامية على منافسه فريق الامارات بتسعة اهداف مقابل ثمانية أهداف ونصف بسبب فارق الهانديكاب، بعد مباراة قوية ومثيرة أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

وسيطر فريق غنتوت على الشوطين الثاني والرابع فيما تساوت كفة الفريقين في الأشواط الثلاثة الأخرى. وقال رئيس اللجنة المنظمة، محمد الحبتور، في تصريح صحافي، إن الكأس الذهبية ستنطلق 17 الجاري بمشاركة ثمانية فرق. وفي كأس هيلدون، فاز فريق زيدان السعودي على «ذئاب دبي» بنتيجة 11 هدفاً مقابل ثمانية أهداف.