شكرا لقرائتكم خبر عن غايبور يعود إلى الوصل أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الوصل، الإكوادوري فيرناندو غايبور، إنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع «الإمبراطور» أمام العين في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية. وأوضح غايبور لـ«الإمارات اليوم» أنه بات جاهزاً للمشاركة في المباريات، لافتاً إلى أنه سيعود إلى تدريبات الفريق، استعداداً لمواجهة العين، في 22 الجاري، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، إذ كان اللاعب الإكوادوري قد غاب عن مباراتَي الوصل أمام العين وعجمان في دوري الخليج العربي بداعي الإصابة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غايبور يعود إلى الوصل أمام العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.