الامارات | بالفيديو.. مدرب أتلتيكو مدريد يتقاضى أعلى راتب للمدربين في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مدرب أتلتيكو مدريد يتقاضى أعلى راتب للمدربين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت صحيفة «ليكيب» الفرنسية المتابعين لكرة القدم على مستوى العالم، خصوصاً في القارة الأوروبية، بعد أن نشرت رواتب خيالية يتقاضاها أبرز المدربين واللاعبين في العالم، وجميعهم في الدوريات الأوروبية. وعلى الرغم من أنه ليس من باب المصادفة أن يقود النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، قائمة أعلى اللاعبين في العالم من حيث الرواتب، بالنظر إلى قيمته السوقية، ومستواه الفني، وتاريخه مع نادي برشلونة، لكن المفاجأة الأكبر كانت بالنسبة لنادٍ ليس من الصف الأول، وهو أتلتيكو مدريد، الذي يمنح مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني أعلى راتب للمديرين الفنيين في العالم، ويصل سنوياً إلى 43.2 مليون يورو، أي ما يوازي 3.6 ملايين يورو شهرياً، متقدماً على مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي يحصل على 23.2 مليون يورو في السنة، و1.94 مليون يورو شهرياً.

أما المفاجأة الأخرى فهي راتب أفضل مدرب في العالم، بحسب جوائز «فيفا» و(غلوب سوكر) للموسم الماضي، المدير الفني لليفربول الألماني يورغن كلوب، الذي يحصل على 1.46 شهرياً، وهو نفس راتب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، الذي بدأ مهمته قبل أشهر فقط، أي ما يصل إلى 17.5 مليون يورو سنوياً.

أما أحد أشهر المدربين على مستوى العالم، والذي يقود أفضل نادٍ في التاريخ، ريال مدريد، وهو الفرنسي زين الدين زيدان، فيتقاضى أقل من نصف ما يحصل عليه سيميوني، أي 16.5 مليون يورو في السنة، و1.38 مليون يورو شهرياً. في المقابل، كشفت الصحيفة أن المدرب الجديد لبرشلونة، الإسباني كيكي سيتيان، لا يحصل إلا على نصف مليون يورو شهرياً، أي ستة ملايين يورو في السنة.

وعلى مستوى اللاعبين، يتفوق ميسي على الجميع، بعد أن كان قد جدد عقده قبل سنتين، براتب سنوي يصل إلى 99.6 مليون يورو (شامل الضرائب)، أي ما يعادل 8.3 ملايين يورو شهرياً، وبعد الضرائب قد يبلغ صافي الراتب 56 مليون يورو، ويتفوق بـ 45 مليون يورو على ما يحصل عليه نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو بواقع 54 مليون يورو، رغم أنه في الـ35 من عمره، وهذا بموجب العقد الذي وقعه صيف 2018.

في المرتبة الثالثة يحل البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان بـ36 مليون يورو سنوياً (ثلاثة ملايين شهرياً)، وبفارق 12 مليوناً عن زميله الفرنسي كيليان مبابي، الذي يحصل على 24 مليوناً في السنة (مليونان شهرياً) في المركز السابع. وفي المرتبة الرابعة يحل زميل ميسي، الأوروغوياني لويس سواريز بـ2.7 مليون يورو في الشهري، أي 32 مليون سنوياً، بينما يكمل قائمة الخمسة الأوائل الولزي غاريث بيل مع ريال مدريد بـ2.5 مليون يورو شهرياً، وهو نفس راتب زميله البلجيكي هازارد، أي ما يصل سنوياً إلى 30 مليون يورو.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

Advertisements

محمد صلاح خارج قائمة الـ10 الأوائل

يغيب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة الـ10 الأوائل، رغم أنه أحد أبرز المهاجمين في الدوريات الأوروبية، وفي ليفربول بطل أوروبا الموسم الماضي، حيث يحصل على ما يناهز 16.1 مليون يورو في السنة، في حين يتفوق عليه في إنجلترا حارس مان يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا الأعلى في «الدوري الممتاز» بـ 21.1 مليون يورو، ثم البولندي ليفاندوفسكي والبرازيلي فيليب كوتينيو (معار حالياً) مع بايرن ميونيخ بـ 1.66 مليون يورو شهرياً. أيضاً في إنجلترا يعد نجم مان سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، ولاعب أرسنال، الألماني مسعود أوزيل، الأعلى في الراتب بـ1.64 مليون يورو شهرياً (19.6 مليون يورو سنوياً).

• صحيفة «ليكيب» الفرنسية كشفت أعلى رواتب اللاعبين والمدربين في العالم بأرقام خيالية.

• دي خيا وأوزيل ودي بروين يتفوقون على صلاح في الراتب بالدوري الإنجليزي.

• أجر سيميوني يتخطى بأكثر من الضعف ما يحصل عليه زيدان.. وراتب مدرب برشلونة يصل إلى 6 ملايين يورو سنوياً.