الامارات | الهاملي نجم «الاستعراض» في بطولة الإمارات للدراجات المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الهاملي نجم «الاستعراض» في بطولة الإمارات للدراجات المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية التي أقيمت مساء أول من أمس على شاطئ جزيرة الحديريات في أبوظبي رقماً عالياً بمشاركة 82 دراجة، بالإضافة إلى المستوى المميز للنتائج، حيث تنافس في ألقاب البطولة دراجون من تسع جنسيات، على رأسهم أبطال الإمارات.

وكان التفوق في الحركات الاستعراضية، وهي المسابقة الختامية للجولة، من نصيب محمد الهاملي من الإمارات، الحائز على لقب اجمل الحركات. وفي بقية النتائج تفوق في فئة واقف جي بي 2 بإحراز المركز الأول الفرنسي رافاييل مورين، وحل ثانياً مواطنه ستيفان دولياك، وثالثاً سلمان العوضي من الإمارات، حيث يتصدر الترتيب العام لهذه الفئة رافاييل بـ94 نقطة. وفي فئة جالس جي بي 3 تفوق عامر حوير، وحل ثانياً خليفة المزروقي، وثالثاً سالم اليافعي، ويتصدر الترتيب العام عامر بـ87 نقطة.

أما على مستوى فئة واقف جي بي 2، فقد حل أولاً عبدالله الحمادي، ليتصدر برصيد 92 نقطة، وفي فئة جالس جي بي 2 تفوق خالد المازمي، لكن ظلت الصدارة مع سلمان العوضي بـ45 نقطة.

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وعلى مستوى فئة كبار المتسابقين، تمكن حريز المر بن حريز من إحراز المركز الأول، متفوقاً على محمد المري، وحل ثالثاً إيان ويكينسون، حيث استمر حريز في الصدارة بـ97 نقطة. وفي فئة ناشئين 3.3 حل في المركز الأول أحمد الحمادي، بينما في فئة ناشئين 3.2 حل في المركز الأول راشد سالم طاهر، وفي فئة ناشئين 3.1 حل سعيد محمد العوضي. وكانت المنافسة في فئة جي بي 4 سبارك قد أهدت المركز الأول إلى أحمد الحمادي. وتوج الفائزين في الختام مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية سالم الرميثي، ومدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أحمد الحوسني.

وثمن الرميثي التزام المتسابقين بالمنافسة وقوانينها، وكذلك الحرص على التقيد بكل التعليمات من خلال المنافسات المختلفة وفئات البطولة المتنوعة.

حريز المر تفوق في فئة «كبار المتسابقين» ليستمر في الصدارة برصيد 97 نقطة.