شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تتأهل إلى أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لحق المنتخب الأرجنتينى لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى مسابقة كرة القدم للرجال فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة (طوكيو 2020) بعدما حجز بطاقة التأهل الأولى من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للأوليمبياد.

وانتزع المنتخب الأرجنتينى بطاقة التأهل بالفوز الثمين 2 / 1 على نظيره الكولومبى فى الجولة الثانية من فعاليات المرحلة النهائية بالبطولة المقامة حاليًا بكولومبيا والمؤهلة للأوليمبياد.

ورفع المنتخب الأرجنتينى رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين فى هذه المرحلة ليتصدر المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب الكولومبى عند نقطة واحدة فى المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

وأصبح المنتخب الأرجنتينى هو الفريق الثالث عشر الذى يتأهل لمسابقة كرة القدم (رجال) بأوليمبياد طوكيو، حيث سبقه كل من منتخبات اليابان، صاحب الأرض، وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا ونيوزيلاندا من اتحاد أوقيانوسيا ومصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا من القارة الإفريقية وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية من آسيا.

وبذلك تتبقى 3 مقاعد، أحدها من أمريكا الجنوبية، واثنان لأمريكا الشمالية.

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وبهذا، سيخوض المنتخب الأرجنتينى المسابقة الأوليمبية للمرة الثانية على التوالى والخامسة فى تاريخه.

وكان الفريق، الفائز بالميدالية الذهبية للمسابقة فى كل من أوليمبياد 2004 بأثينا، و2008 ببكين، والميدالية الفضية فى أوليمبياد 1996 بأتلانتا، ودع المسابقة من الدور الأول (دور المجموعات) بالأوليمبياد الماضى عام 2016 فى ريو دى جانيرو.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى، ثم تقدم المنتخب الأرجنتينى بهدفين سجلهما أوجستين خوسيه أورزى وباتريسيو بيريز فى الدقيقتين 50 و53، فيما سجل إدوين سيترى هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الكولومبى من ضربة جزاء فى الدقيقة 67. وأفلت المنتخب البرازيلى (راقصو السامبا) من فخ الهزيمة فى المباراة الأخرى بهذه الجولة، وانتزع التعادل 1 / 1 مع أوروجواى ليحافظ على فرصته قائمة فى التأهل للمسابقة الأوليمبية التى يحمل لقبها.

وتقدم منتخب أوروجواى بهدف سجله مانويل أوجارتى ريبيرو فى الدقيقة 35 وتعادل المنتخب البرازيلى عبر النيران الصديقة، حيث سجل هدف التعادل إجناسيو دى أروبارينا، حارس مرمى منتخب أوروجواى، عن طريق الخطأ فى مرمى فريقه بالدقيقة 40.

ورغم هذا التعادل، يواجه المنتخب البرازيلى خطر الخروج من التصفيات وتبدد أمله فى الدفاع عن لقبه بالمسابقة الأوليمبية التى توج بذهبيتها للمرة الأولى فى تاريخه قبل نحو أربع سنوات عندما استضافت مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية فعاليات الأوليمبياد.

ويحتل المنتخب البرازيلى، الذى تصدر مجموعته فى المرحلة الأولى من البطولة الحالية المؤهلة، المركز الثانى فى المجموعة بالمرحلة النهائية وذلك برصيد نقطتين فقط من تعادلين متتاليين، ما يعنى حاجته إلى الفوز بأى نتيجة على نظيره الأرجنتينى فى الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، اليوم الأحد، ليتأهل إلى الأوليمبياد بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين منتخبى كولومبيا وأوروجواى.

ويمتلك كل من منتخبى كولومبيا وأوروجواى فرصة حجز البطاقة الثانية والأخيرة من هذه التصفيات إلى الأوليمبياد من خلال تحقيق الفوز فى المباراة بينهما وتعثر المنتخب البرازيلى أمام نظيره الأرجنتينى.