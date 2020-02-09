شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يحكى أبرز مواقفه الكروية عبر صفحة الأهلى بـ"تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو للحارس محمد الشناوى للحديث على بعض المواقف الكروية التي حدثت معه خلال المباريات و الأشياء الذى يفضلها .

وكشف محمد الشناوى أن مدينة دبى الإماراتية من أفضل البلاد الذى يرغب للسفر اليها و أول راتب له في الاهلى يقدر بـ100 جنية .

على جانب أخر، بدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غد الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية إف سى مصر والاتحاد والإسماعيلى وحرس الحدود والمقاصة ووادى دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل، ويدخل الأهلى معسكراً مغلقا غدا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

ويواصل الأهلى تدريباته ظهر اليوم، السبت؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وهى المباراة التى يستعيد الفريق خلالها جهود رامى ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق فى المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره ومن المقرر أن يصل غداً، وبذلك ستكون فرص مشاركته فى لقاء الطلائع ضعيفة.

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خاطب النادي الأهلي بمخاطبة كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وذلك للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال يوم 29 فبراير الجاري باستاد القاهرة..

جاء ذلك في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية. وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، والشركة الإفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة «تذكرتي» الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لإقناع الجهات الأمنية بأهمية المباراة وقوتها لأنها ستكون أمام أحد أقوى الفرق فى القارة الأفريقية ومُرشح بقوة لحصد اللقب الأفريقى، كما أن الفوز الأخير الذى حققه صن داونز على الأهلى بخماسية نظيفة بجنوب أفريقيا فى النسخة الماضية من بطولة دورى أبطال أفريقيا سيُزيد من قوة المباراة المرتقبة وجعل الجماهير مُتحمّسة ومتعطشة لمساندة الفريق فى هذا اللقاء الهام الذى سيكون بمثابة فرصة قوية للأهلى لرد اعتباره بعد السقوط بخماسية نظيفة خلال النسخة الماضية من البطولة .