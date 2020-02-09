شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: نرفض تأجيل لقاء الزمالك فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف النادي الأهلي من تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك في الدوري المصري المقرر له يوم 24 فبراير.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك فضل التأجيل وله حرية الرأي ولكن نحن نتمسك بالموعد ولنا رأينا".

أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً للرد على حالة الجدل التى أثيرت خلال الساعات الأخيرة، والخاصة بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى.

وقال اتحاد الكرة فى بيانه، "يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلى والزمالك ضمن مسابقة الدورى الممتاز، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، فى موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أى نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.

وأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة فى موعدها فى ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية، والتى تبدى دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالى والمقبل أيضا.

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يأتى هذا فى الوقت الذى فجر فيه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة فى مسابقة الدورى المصرى، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية، "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى".

وأضاف زادة، "لقاءات القمة لها متعة خاصة، فلقاء السوبر المصرى فى الإمارات سيقام 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدورى يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".