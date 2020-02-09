شكرا لقرائتكم الصقر: إبراهيم نور الدين احتسب ضربة جزاء لكهربا وتراجع عن قراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء الأهلي وبيراميدز، الذي أقيم يوم الخميس الماضي على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.
وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية: " إبراهيم نور الدين حكم المباراة منح كهربا لاعب الأهلي ضربة جزاء ولكن تراجع عن قراره بناء على قرار من حكم الراية".
وأوضح أحمد حسن: "بعدما تعادل الأهلي، اتخذ إبراهيم نور الدين، قرار بمنح كهربا ضربة جزاء قبل هدف الفوز اللي أحرزه ديانج ولكن حكم الراية قاله مفهاش حاجة".
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