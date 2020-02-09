شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ ردا على هاني زادة: "لم أسع للانضمام إلى الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، باقتراب عبدالحفيظ من الانتقال إلى الزمالك.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "لم أسعى للانتقال إلى نادي الزمالك"

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وتابع مدير الكرة بالأهلي: "احترم المهندس هاني زادة جدا ولكن لم اسعى للانتقال إلى الزمالك"

وأتم: "أي لاعب في الأهلي وهو عنده 19 سنة كل الأندية بتكلموا فمن الطبيعي أن يكون طلبني الزمالك ولكني لم أسعى للانتقال للزمالك ولم أوافق"