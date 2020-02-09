شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: ننتظر عرض فنلندى لصالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتواصل مع صالح جمعة وجميع اللاعبين.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية : "ننتظر عرض لصالح جمعة من أحد الدول التي لم تبدأ فترة قيدها"

وأوضح: "ننتظر عرض من فنلندا لصالح جمعة".

كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة ، قبل أن يتم الإبقاء عليه ورفض رحيله.

يرفض مجلس إدارة النادى الأهلي التراجع والاستسلام فى ملف رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة بالمارد الأحمر خاصة بعد باءت كل المحاولات لتسويق اللاعب بالفشل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتصمم إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على رحيل اللاعب ورفض بقاءه بسبب عدم التزامه وغيابه المتكرر عن التدريبات، لا سيما بعدما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب الاستهتار والغياب عن المران.

وكلفت إدارة الأهلى لجنة التسويق والتعاقدات بالقلهة الحمراء بالبحث عن عرض للاعب فى أحد الدوريات التى ما زال القيد فيها مفتوحا على طريقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حينما كان فى الأهلى وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الذى تعرضا لنفس الموقف بإغلاق القيد وخاضا تجربة اللعب فى الدوري "الفنلندي".