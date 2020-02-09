شكرا لقرائتكم السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي القياسي في القفز بالزانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حطم أرماند دوبلانتيس، لاعب القفز بالزانة السويدي، الرقم العالمي في فئة الرجال والذي استمر لست سنوات، بفارق سنتيميترا واحدا.

وقفز دوبلانتيس، 20 عاما، 6.17 متر في البطولة المغلقة المقامة في تورون ببولندا، اليوم السبت، مؤكدا على ارتفاع مستواه قبل منافسات أولمبياد طوكيو التي تقام في الفترة من يوليو إلى أغسطس.

وكان الفرنسي رينو لافيينيه هو من يحمل الرقم القياسي منذ فبراير 2014. ويمكن احتساب الأرقام العالمية في القفز بالزانة سواء في البطولات المغلقة أو المفتوحة.