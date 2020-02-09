شكرا لقرائتكم مدرب سوسيداد: لم أستطع النوم منذ الفوز على الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استمتع ريال سوسيداد بفوز مثير 4-3 خارج أرضه على ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ولم يكن بوسع مدربه النوم لعدة أيام لكنه سيكون سعيدا بتكرار المرور بهذه المشاعر إذا تمكن من حصد اللقب.

وقال إيمانول ألغواسيل، مدرب سوسيداد قبل مباراة قمة أمام أتلتيك بيلباو، "لم أتمكن من النوم لعدة أيام وربما أكون خسرت خمس أو ست سنوات في عمري بعد المباراة، لكني سأكون سعيدا بفقدان خمس سنوات إضافية مقابل مشاهدة الجماهير تحتفل بالكأس".

ولم يحصد سوسيداد أي لقب كبير منذ الفوز بالكأس في 1987 وسيواصل مسيرته في المسابقة أمام ميرانديس المنتمي للدرجة الثانية على بطاقة الظهور في النهائي. واعترف ألغواسيل أن زخم الانتصار على ريال مدريد طغى على استعدادات مباراة القمة يوم الأحد، لكنه أصر على أن تركيز الفريق ينصب على اللقاء من أجل العودة إلى المربع الذهبي.

وأضاف "قال لي الناس إنهم شاهدوا بعض الناس تبكي من السعادة في ذلك اليوم، وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا. لكن مباراة الغد ستكون مهمة لنا إذا كنا نريد مواصلة التطور ومواصلة الشعور بالثقة".