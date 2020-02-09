شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: ننتظر عرض فلندي لصالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء تنتظر وصول عرض من أحد أندية الدورى الفنلندى من أجل استعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، خلال الفترة الحالية.

أوضح عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية، أن الدورى الفنلندى لم تبدأ فترة قيد الأندية خلال انتقالات منتصف المسوم، لافتًا إلى إنه فى انتظار وصول عرض لصالح جمعة من أجل مناقشته والبت فيه، تابع مدير الكرة بالأهلى حديثه، مؤكدًا إنه على اتصال دائم مع صالح جمعة وكذلك جميع اللاعبين.

ويواصل صالح جمعة، تدريباته فى صالة الجيم داخل النادى الأهلى بالتتش، ونشر فيديو له خلال تدريباته مع النجم محمود عبد المنعم كهربا عبر ستورى انستجرام الخاص به. Advertisements

كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمنى له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة، قبل أن يتم الإبقاء عليه ورفض رحيله. تواجد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدرجات ستاد الدفاع الجوى لمساندة المارد الأحمر أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على العلامة الكاملة.