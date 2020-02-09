شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطلب تقريرا طبيا عن إصابة نجم بيراميدز قبل معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، تقريرا طبيا من نادى بيراميدز عن حالة محمد فاروق نجم الفريق فى ظل غيابه المستمر عن المباريات الأخيرة.

ودخل محمد فاروق لاعب بيراميدز بقوة حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الذى استقر على ضمه فى معسكر شهر مارس المقبل، إلا أن اللاعب تغيب عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب الإصابة ولم يتضح موعد عودته للمباريات حتى الأن.

وحاول الجهاز الطبى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز بقيادة مصطفى المنيرى، تجهيز محمد فاروق قبل مواجهة الأهلي التى أقيمت الخميس الماضى، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.. لكن المحاولات لم تفلح.

ومازال فاروق يعانى من قرحة متجددة فى بطن القدم، الأمر الذي جعله يغيب عن مواجهات فريقه منذ مباراة حرس الحدود فى الجولة الحادية عشر من عمر الدورى، والتي انتهت بفوز الحرس بهدف دون رد، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب فى الفترة الحالية على أمل اللحاق بالمباريات المقبلة.

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واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل .. واتفق أعضاء الجهاز الفنى على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.