شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 8 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 8 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى بالدورى الممتاز.

الزمالك يستبعد عبد الشافى وحازم إمام ويضم 3 حراس لمواجهة الإسماعيلى

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، القائمة التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز. وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمى. محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - أحمد عيد فى خط الدفاع. طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - إمام عاشور - أشرف بن شرقى فى خط الوسط مصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم. وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى عودة كل من: التونسى فرجانى ساسى، إلى جانب مصطفى محمد بعد غيابهما عن اللقاء الماضى أمام حرس الحدود، ويغيب عن الزمالك أمام الدراويش كل من محمود الونش للإيقاف و محمود شيكابالا للإصابة وكريم بامبو ومحمد عبد الشافى ومحمد عنتر و حازم إمام و عمر السعيد ومحمود جنش لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الإسماعيلى.. المفاضلة فى "زيزو"

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يعكف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حول الانتهاء من وضع تشكيله الأساسى لمواجهة الإسماعيلى، في المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون بين البدء بزيزو على حساب واحدا من الثنائى ساسى أو أوناجم، إلا أن رغبة المدير الفنى للزمالك فى تجهيز ساسى بعد غيابه عن الفريق فى الفترة الأخيرة تتعارض مع رغبته فى تواجد زيزو على حساب اللاعب التونسى فى لقاء الغد لذا يعد الأقرب أن تكون مفاضلة كارتيرون بين أوناجم وزيزو للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى.

الزمالك يؤجل ملف التمديد لحازم امام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تأجيل تمديد عقد حازم امام الظهير الأيمن للفريق حتي ينتهي الفريق من مبارياته الهامة أمام كل من الإسماعيلي والترجي والأهلي " مباراتين " والترجي " مباراتين " وبيراميدز ، وذلك لضمان زيادة تركيز اللاعب في المباريات وعدم تشتيت انتباهه، وكذلك حتي لا يتأثر الفريق في حالة اعلان الأرقام المالية لعقد حازم امام الجديد.

وقال هانى زادة لـ"الخليج 365"، "عقدت جلستين مع سيد عبد الحفيظ، إحداهما فى أحد الفنادق القريبة من نادى الزمالك والأخرى فى منزل المندوه الحسينى أمين صندوق النادى فى ذلك التوقيت"، وأكد هانى زادة أن سيد عبد الحفيظ كانت لديه رغبة فى اللعب للزمالك، إلا أنه كان يعانى من إصابة فى الركبة أدت لعدم التعاقد معه، كما سبق وانضم جمال عبد الحميد من الأهلى إلى الزمالك ووصف ذلك الأمر بالاحتراف الذى قلب الأوضاع فى مصر، على حد قوله.