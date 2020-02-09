أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز بالقاهرة الأهلى يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز بالقاهرة أرسلت ادارة النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة تحدد فيه يوم 29 فبراير الجاري لمواجهة صن داونز بطل جنوب افريقيا في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال، وطلبت الادارة الحمراء من اتحاد الكرة اخطار الاتحاد الافريقي ونادي صن داونز بالموعد المشار اليه لاقامة المباراة بالقاهرة. سموحه يعود للانتصارات على حساب نادى مصر.. أول فوز لحمادة وأول هدف لصلاح نجح فريق سموحه في تحقيق فوز غالى وثمين على نادى مصر بهدف مقابل للاشئ أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى. أسوان يواصل الانتفاضة ويُسقط الاتحاد فى الإسكندرية واصل فريق أسوان ، بقيادة مجدى عبد العاطى مدرب الفريق، صحوته الكروية مع نهاية الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه الاتحاد السكندرى، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد الماكس. الزمالك يستبعد عبد الشافى وحازم إمام ويضم 3 حراس لمواجهة الإسماعيلى أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، القائمة التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز. اتحاد الكرة يدرس احالة ممدوح عيد للجنة الانضباط بسبب "فلوس" أجيري يدرس مسئولو اتحاد الكرة، إحالة ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز ووكيل المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر والحالى لفريق ليجانيس الإسبانى، للجنة الانضباط بسبب المبلغ المالي المستحق على الأخير والبالغ 160 ألف دولار ما يعادل مليونىّ و500 ألف جنيه مصرى، بعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى وصل الجبلاية مؤخرا واستفسر عن هذا المبلغ. مجلس الأهلي يدرس تكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الفريق فى الإمارات Advertisements تتجه النية فى مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لتكليف خالد الدرندلى أمين صندوق النادى برئاسة بعثة الفريق فى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى يوم 20 فبراير الجارى أمام الزمالك، ولم يُحدد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، موعد السفر للإمارات حتى الآن، وإن كان الجهاز يرغب فى السفر للإمارات قبل السوبر بعدة أيام من أجل التأقلم مع الأجواء والاستعداد بشكل جيد للمباراة المهمة. جيرالدو يعود لحسبات فايلر في الأهلي.. اعرف التفاصيل يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الاستعانة بالأنجولي جيرالدو في الفترة المقبلة خاصة في ظل تراجع مستوى حسين الشحات الذى يلعب في مركز الجناح الأيمن، وينوي المدير الفني منح اللعب الأنجولي فربصة الظهور مع الفريق خلال الفترة المقبلة سواء أساسياً أم بديلاً. جنش خارج حسابات كارتيرون فى سوبر "الأهلى" بعد إعلان قائمة الدراويش بات محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، خارج حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، من المشاركة فى السوبر المحلى أمام الأهلى، فى اللقاء الذى سيجمع قطبى الكرة المصرية، يوم 20 من شهر فبراير الجارى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، وذلك فى أبو ظبى بالإمارات.

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