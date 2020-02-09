7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، الزمالك يستبعد عبد الشافى وحازم إمام ويضم 3 حراس لمواجهة الإسماعيلى الأهلى يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز بالقاهرة أرسلت ادارة النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة تحدد فيه يوم 29 فبراير الجاري لمواجهة صن داونز بطل جنوب افريقيا في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال، وطلبت الادارة الحمراء من اتحاد الكرة اخطار الاتحاد الافريقي ونادي صن داونز بالموعد المشار اليه لاقامة المباراة بالقاهرة. سموحه يعود للانتصارات على حساب نادى مصر.. أول فوز لحمادة وأول هدف لصلاح نجح فريق سموحه في تحقيق فوز غالى وثمين على نادى مصر بهدف مقابل للاشئ أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى. أسوان يواصل الانتفاضة ويُسقط الاتحاد فى الإسكندرية واصل فريق أسوان ، بقيادة مجدى عبد العاطى مدرب الفريق، صحوته الكروية مع نهاية الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه الاتحاد السكندرى، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد الماكس. Advertisements الزمالك يستبعد عبد الشافى وحازم إمام ويضم 3 حراس لمواجهة الإسماعيلى أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، القائمة التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز. بات محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، خارج حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، من المشاركة فى السوبر المحلى أمام الأهلى، فى اللقاء الذى سيجمع قطبى الكرة المصرية، يوم 20 من شهر فبراير الجارى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، وذلك فى أبو ظبى بالإمارات.

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