شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. عبدالله السعيد ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم السبت 8 / 2 / 2020 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الاتحاد السكندرى نظيره أسوان بينما واجه سموحة فريق أف سى مصر و في الختام التقى الإنتاج الحربى و مصر المقاصة .

سموحه يعود للانتصارات على حساب نادى مصر.. أول فوز لحمادة وأول هدف لصلاح

نجح فريق سموحه في تحقيق فوز غالى وثمين على نادى مصر بهدف مقابل للاشئ أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى.

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أسوان يواصل الانتفاضة ويُسقط الاتحاد فى الإسكندرية واصل فريق أسوان ، بقيادة مجدى عبد العاطى مدرب الفريق، صحوته الكروية مع نهاية الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه الاتحاد السكندرى، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد الماكس.

وياتى جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى كالتالى :