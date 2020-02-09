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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 8 / 2 / 2020 شهت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: مجلس الأهلي يدرس تكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الفريق فى الإمارات تتجه النية فى مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لتكليف خالد الدرندلى أمين صندوق النادى برئاسة بعثة الفريق فى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى يوم 20 فبراير الجارى أمام الزمالك، ولم يُحدد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، موعد السفر للإمارات حتى الآن، وإن كان الجهاز يرغب فى السفر للإمارات قبل السوبر بعدة أيام من أجل التأقلم مع الأجواء والاستعداد بشكل جيد للمباراة المهمة. عبد الحفيظ: الفوز على الطلائع دافع للاعبين قبل السوبر وصن داونز Advertisements أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أهمية مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، قائلا، «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات. يرفض السوسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بشكل أساسى فى تشكيلة المباريات والاعتماد على أسماء أخرى. بدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية إف سى مصر والاتحاد والإسماعيلى وحرس الحدود والمقاصة ووادى دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل، ويدخل الأهلى معسكراً مغلقا غدا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة. يغيب رمضان صبحى لاعب الأهلي عن مباراتى فريقه المُقبلتين فى بطولة الدورى أمام طلائع الجيش بعد غد، الاثنين، بالجولة السابعة عشرة، ويوم 14 فبراير أمام المصرى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً.

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