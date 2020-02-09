شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتقد "فاولات" الدورى المصرى ومخرجي المباريات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأخطاء "الفاولات" التى يتم احتسابها من الحكام فى مباريات الدورى الممتاز، موضحًا أن أى احتكاك بين لاعبان يتم احتسابه، كما انتقد الثعلب الصغير أداء المخرجين فى المباريات.

قال حازم خلال تحليل مباراة المقاصة والإنتاج الحربى عبر شاشة "تايم سبورت" :"أى احتكاك يحسب فاول أى لاعب يسقط على الأرض يحصل على فاول، أى حارس مرمى يصد كرة لازم يقعد شوية، أى مخرج لازم يجيب لوحة الوقت بدل الضائع، ويقطع أى حاجة لمجرد تصوير لوحة الوقت بدل الضائع، رغم إنها ستظهر على شاشة التليفزيون، ولازم لم لاعب يحرز هدف يسيبه ويصور الحارس وهو زعلان، لكن الأولى تصوير صاحب الهدف،

وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار" حيث أشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

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