انت الان تتابع لهذا السبب غيّر يورغن كلوب أماكن اللاعبين في غرفة الملابس! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدرب ليفربول يورغن كلوب غير من أماكن اللاعبين داخل غرفة ملابس نجومه

ما الذي يحدث في كابينة لاعبي ليفربول الإنجليزي؟ فقد كشفت تقارير إعلامية أن المدرب غيّر ترتيب أماكن اللاعبين، وذلك بسبب العامل اللغوي في الفريق، فما هي النتيجة؟

بجرة قلم غيّر مدرب ليفربول أماكن اللاعبين داخل غرفة ملابس نجومه، إذ قام المدرب الألماني بوضع الوافد الجديد تاكومي مينامينو بين ساديو ماني ونابي كايتا. النجمان معا لعبا بقميص نادي سالسبورغ والاثنان يتحدثان اللغة الألمانية تماما مثل مدربهما كلوب.

ويبدو أن التوزيع الجديد يصبّ في مصلحة اللاعب الياباني الذي ذكر في حوار نُشر على موقع النادي الرسمي قائلا: "هكذا تشعر وكأنك جزء من الفريق. ولأن مستواي في اللغة الإنجليزية مازال ضعيفا، فإنهما (ماني وكايتا) يقدمان لي دعما كبيرا". وتابع: "هما دائما يمداني بالمساعدة. ومؤخرا قاما بشرح قوانين النادي الداخلية لي بالتفصيل، مثل مواعيد الدوام والأكل واللقاءات وبرنامج العمل إلى غير ذلك".

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التواصل يتم بين اللاعبين الثلاثة باللغة الألمانية.فالدولي الياباني قضى بدوره خمسة أعوام مع نادي سالسبورغ النمساوي، و"في الوقت الراهن أتحدث كثيرا إلى اللاعبين الذين يتحدثون اللغة الألمانية" يوضح تاكومي مينامينو، ولحسن حظه أن مدرب "ريدز" أيضا ألمانيّ اللسان.

يذكر أن تاكومي مينامينو (25 عاما) مفاجأة كلوب الأخيرة، إذ ضمه ليفربول إلى صفوفه مقابل 8,5 مليون يورو. وقد شارك إلى غاية اللحظة في أربع مباريات ومن المفترض أن نشهده قريبا في مباريات دوري الأبطال.