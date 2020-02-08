شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: مبابي ظاهرة.. وميسي الأفضل في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إعجابه بنجم وقائد برشلونة، الأرجنتينى ليونيل ميسى، حيث أكد أنه «اللاعب الأفضل في التاريخ» دون أدنى شك. وأشار النجم البرازيلى، في مقابلة مع الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا): «اللعب بجوار ميسى كان تجربة فريدة. أصبحنا صديقين. من بين جميع اللاعبين الذين شاهدتهم، ميسى يبقى الأفضل في التاريخ».

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إلا أن صاحب القميص رقم 10 لم يكل المديح فقط لميسى، حيث أكد أن زميله في الفريق المهاجم الواعد كيليان مبابى «ظاهرة».

وقال في هذا الصدد: «كيليان ظاهرة. هو يمتلك الموهبة اللازمة لكى يصبح أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. اللعب بجواره في سان جيرمان شرف كبير. هناك تفاهم كبير بيننا داخل الملعب، وخارجه أيضا. أحبه بشدة!».

وأبدى اللاعب الشاب طموحا كبيرا في حظوظ منتخب بلاده «السيليساو» في مونديال 2022، الذي ستنطلق تصفياته بالقارة اللاتينية في مارس المقبل.