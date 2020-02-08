شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقرر الاستغناء عن خدمات كريم حسن شحاتة مذيع «زملكاوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر مجلس إدارة قناة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة، مذيع برنامج «زملكاوي»، والاستغناء عن خدماته. جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس، السبت، وعرض خلالها المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، ما بدر من كريم شحاتة، واتخذ مجلس إدارة القناة قرارًا بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يقرر الاستغناء عن خدمات كريم حسن شحاتة مذيع «زملكاوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.