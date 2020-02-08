شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بيراميدز يرسل شكوى ضد الحكم إبراهيم نور الدين إلى اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل نادي بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم إبراهيم نور الدين، الذي أدار المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي في الدوري، بالجولة السادسة عشرة والتي انتهت بخسارته بثنائية مقابل هدف.

وطالب نادي بيراميدز في شكواه بعدم تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة أي مباراة أخرى للفريق بعد الخسارة.

وشدد في الخطاب على أن تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته في المباريات التي يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجي والفيصلي في نهائي البطولة العربية باستاد الإسكندرية، ومتعجبًا من قرار تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلي.

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والتمس النادي في شكواه رفع البطاقات التي أشهرها الحكم خلال اللقاء للاعبي بيراميدز وإعادة النظر فيها مرة أخرى، كما طالب بأن يدير حكام أجانب جميع مبارياته التي يواجه فيها فريقي الأهلي والزمالك مستقبلًا، سواء في الدوري أو الكأس، على أن يتكفل النادي بتكاليف استقدام أطقم الحكام.

وأضاف في الشكوى أن لجنة المسابقات تحاسب المخطئ من الأجهزة الفنية واللاعبين، متسائلًا عمن يحاسب الحكم المخطئ، خاصة بعد خروجه بتصريحات على قناة الحدث عقب المباراة، في مخالفة لتعليمات عدم الحديث بالنسبة للحكام، كما وضع صورة مهينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لاستفزاز النادي بعد اللقاء.

وطالب النادي بالتحقيق مع إبراهيم نور الدين، وقال في خطابه: «نطالب بالتحقيق بعدما شاهد الجميع كيف تسبب بأخطائه في خسارة الفريق لثلاث نقاط، بعدما غير قراره في كرة الهدف دون سبب مفهوم، بل وتدخل بالحديث مع لاعبي بيراميدز، ما تسبب في إرباكهم، وتسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، ومن قبله احتساب هدف التعادل للمنافس من تسلل واضح، بل والإمعان في تصرفاته غير المبررة بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين اثنين من الفريق بحجة قيامهما بالاعتراض على قراره الغريب باحتساب الهدف الثاني، كما لم يقم الحكم بواجبه نحو حماية لاعبي بيراميدز من عنف لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة، وما ترتب عليه خروج نجم الفريق عمر جابر مصابا في الشوط الأول وخسارة جهوده في ظل الغيابات الكثيرة بالقوام الأساسي للفريق قبل بداية المباراة».

وأوضح الخطاب أن لجنة الحكام شاهدت أخطاء الحكم نفسه ضد الفريق في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت يوم ١٦ يناير الماضي، ما أفقد الفريق الفوز، وقرر النادي حينها استكمال اللقاء رغم الأخطاء حفاظا على المسابقة وانتظامها.