شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يخاطب وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإقامة لقاء صن داونز باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقوم النادي الأهلي بمخاطبة كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز، بطل جنوب أفريقيا، في ذهاب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال يوم 29 فبراير الجاري باستاد القاهرة.

وقال النادي في بيان، مساء السبت، إنه «جاء ذلك في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية. وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، والشركة الأفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة تذكرتي الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي. كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال».