شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1-1 يحسم مواجهة المقاصة والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مع نظيره الإنتاج الحربي 1-1، اليوم السبت، في الجولة الـ17 ببطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد بازوكا هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة 33، ثم تعادل عمرو مرعي للمقاصة بالدقيقة 74.