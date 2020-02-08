شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1-1 يحسم مواجهة المقاصة والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مع نظيره الإنتاج الحربي 1-1، اليوم السبت، في الجولة الـ17 ببطولة الدوري الممتاز.
سجل محمد بازوكا هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة 33، ثم تعادل عمرو مرعي للمقاصة بالدقيقة 74.
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