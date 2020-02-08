شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة الأهلي وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف على درويش، مدير استاد القاهرة، عن موقفه من استضافة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال على درويش، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «استاد القاهرة جاهز لاستضافة المباريات ولا توجد لدينا أي مشكلة».

وأضاف: «الاستثناء سيكون شهر إبريل المقبل، لأننا سنستكمل العمل مع الشركة الأجنبية لزراعة النجيلة الصيفية».

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وأكمل: «نحن متعاقدون مع الأهلي بشأن استضافة مبارياته سواء في الدوري أو أفريقيا».

وأضاف: «ولكن خوض الأهلي لمباريات دوري أبطال أفريقيا في استاد القاهرة يتوقف على الموافقات الأمنية».

واختتم: «الاستاد جاهز لاستضافة مباراة الأهلي وصن داونز، ولكن لم نستقبل أي خطابات رسمية حتى الآن بشأن إقامة اللقاء عليه».

الأهلي سيواجه صن داونز، 29 فبراير الجاري، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.