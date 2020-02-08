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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يتعرض لحادث سير في مدريد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان تعرض لحادث سير، اليوم السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد، في طريقه، إلى مدينة فالديبيباس الخاصة بتدريبات النادي الملكي.
واشارت الصحيفة، إلى أن حادث السير كان بسيطاً، وإقتصر الأمر على اصطدام بسيط فقط مؤكدة أن زيدان لم يتعرض لأذى جسدي، وخرج من سيارته، لتفحص أثار الحادث مع سائق السيارة الأخرى.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا، مساء الأحد، على ملعب "السادار"، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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