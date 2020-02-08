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كاكا يكشف أكثر ما يحزنه في ديربي ميلانو 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

‎عبر النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا عن حزنه ‎الشديد لغياب فريقه السابق ميلان وغريمه التقليدي إنتر ميلان عن الأدوار المتقدمة في .

‎وكان ريكاردو كاكا قد قاد ميلان إلى آخر لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2007، وغاب الفريق عن منافسات البطولة الأوروبية منذ عام 2013، بينما توج إنتر ميلان بآخر لقب بالبطولة بالنسبة لإيطاليا في عام 2010، وعاد في الموسمين الماضي والحالي للمشاركة فيها.  

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‎وينطلق ديربي ميلانو مساء الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة 23 من ، وأجرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” حواراً مع اللاعب البرازيلي قبل مباراة الإنتر وميلان.

‎وقال كاكا “ميلان والإنتر فريقان تاريخيان، ميلانو مدينة جميلة وإيطاليا بلد رائع، يحزنني عدم رؤيتهما في مراحل متقدمة من دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن هذه الدائرة مفرغة، مع عائدات البطولة الأوروبية تستطيع شراء أفضل اللاعبين والعودة إلى أعلى مستوى”.

‎وتحدث كاكا في سياق الكلام عن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث لم يخسر ميلان منذ قدومه في بداية عام 2020، بقوله “زلاتان يعطي ثقة لا تصدق، يضمن حصول زملائه على العقلية اللازمة لمواجهة فريق أنطونيو كونتي”.

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