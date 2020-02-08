إنسيني: نابولي بات الشبح بالنسبة لفريق ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

إعتبر لاعب ​نابولي​، ​لورينزو إنسيني​، أن فريقه بات مثل "الشبح" بالنسبة لفريق ​ليفربول​ بسبب النتائج التي حققوها في مواجهاتهما السابقة.



والتقى الفريقان في دور مجموعات ب​دوري أبطال أوروبا​ حيث فاز نابولي في الذهاب 2-0 في سان باولو، وتعادلا في الإياب 1-1 في الأنفيلد.

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ولم يتعرض ليفربول هذا الموسم، للهزيمة إلا في مباراتين فقط وكانت الأولى أمام نابولي، والثانية أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الأندية حين خاض المواجهة بفريق الشباب.

وصرح إنسيني لموقع "ليفربول إيكو": "في كل مرة نواجه بها ليفربول نقدم عروضًا رائعة، نقدم أمامهم أداءً مميزًا للغاية، لقد أصبحنا مثل الشبح بالنسبة لهم".

وأضاف: "في مباراتين هذا الموسم حصلنا على أربع نقاط أمامهم، وهذا يجعلنا نشعر بحالة من الرضا الكبير".

وختم إنسيني: "التعادل الذي حققناه مع ليفربول في الأنفيلد خدمنا بشكل جيد، رغم أننا كنا نريد الفوز في تلك المباراة من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 دون الانتظار للجولة الأخيرة".