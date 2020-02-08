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ليفربول يستعد لترحيل ثلاثة لاعبين بالميركاتو الصيفي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

كشف موقع "The Athletic" أن ​ليفربول​ سيتخلى عن ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مؤكد.

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وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية أن اللاعبين الثلاثة هم ​شيردان شاكيري​ و​ديان لوفرين​ و​آدم لالانا​.

وإرتبط شاكيري بالرحيل عن الريدز في الميركاتو الشتوي الماضي بعد تلقيه عرضاً من روما بسبب فشله في الحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم تحت قيادة يورغن كلوب.

من ناحية ثانية أعرب ​ميلان​ عن رغبته بضم ديان لوفرين بالميركاتو الصيفي الماضي لكن الصفقة لم تنجز فيما ينتهي عقد لالانا في حزيران المقبل وحتى الآن لا توجد مفاوضات لتجديده وقد يرحل مجاناً بالصيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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