شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقيل كريم حسن شحاتة من قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زمالكاوي والاستغناء عن خدماته.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس منذ قليل وعرض خلالها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة ما بدر من كريم شحاته واتخذ مجلس إدارة القناة قرار بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته.

كان الموقع الرسمي لنادي الزمالك نشر ‎قرار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك بإحالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للحكم الدولى السابق أحمد الشناوي، والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز، وإقحام نادي الزمالك في مشكلة بين فريقين، ليس للزمالك علاقة بمباراتهما .

واعتذر احمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور أمس في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاته لانها قناة الزمالك وليس قناة الاهلي مع الاحترام للنادى الأهلى‎.

وكان أحمد الشناوي ، الحكم الدولي السابق، قد أكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك أن هدف الأهلي في شباك بيراميدز بلقاء الخميس بمنافسات الدوري الممتاز صحيحاً مائة في المائة.

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وأضاف الشناوي " هدف الأهلي الثاني في بيراميدز لا يوجد فيه أي خطأ قانوني يمنع احتسابه".

ووصف الخبير التحكيمي بالتفصيل أسباب احتساب الهدف:" الكرة التي أخرجها المهدي سليمان حارس بيراميدز بعد احتفاظه بها لم تؤثر على الركنية التي نفذها الأهلي سريعاً".

وأوضح:" لم يكن هناك أي تداخل حسب التعديل الذي أجراه الفيفا منذ أعوام سابقة، فإيقاف اللعب وعمل الاسقاط يتم في حالة وجود الكرة الثانية في منطقة مؤثرة للعبة".