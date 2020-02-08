شكرا لقرائتكم حازم إمام ينتقد أداء الحكام ومخرجى المباريات فى الدورى بسبب لقاء المقاصة والإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأخطاء "الفاولات" التى يتم احتسابها من الحكام فى مباريات الدورى الممتاز، موضحًا أن أى احتكاك بين لاعبين يتم احتسابه، كما انتقد الثعلب الصغير أداء المخرجين فى المباريات.

قال حازم خلال تحليل مباراة المقاصة والإنتاج الحربى عبر شاشة "تايم سبورت" :"أى احتكاك يحسب فاول أى لاعب يسقط على الأرض يحصل على فاول، أى حارس مرمى يصد كرة لازم يقعد شوية، أى مخرج لازم يجيب لوحة الوقت بدل الضائع، ويقطع أى حاجة لمجرد تصوير لوحة الوقت بدل الضائع، رغم إنها ستظهر على شاشة التليفزيون، ولازم لم لاعب يحرز هدف يسيبه ويصور الحارس وهو زعلان، لكن الأولى تصوير صاحب الهدف".

وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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أحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار" حيث أشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للنيجيرى "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه، وحضر أمونيكى مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولى المسئولية رسميا عقب تلك المباراة، وقام جمال عمر المدير الفنى المؤقت بقيادة الفريق فى مواجهة الفريق السكندري.